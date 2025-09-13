البابا لاوُن الرابع عشر يلتقي المشاركين في حج تقوم به أبرشيات أومبريا بمناسبة السنة اليوبيلية

التقى قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ظهر اليوم السبت في بازيليك القديس بطرس المشاركين في حج تقوم به أبرشيات أومبريا بمناسبة الاحتفال بالسنة اليوبيلية ٢٠٢٥ تحت شعار "حجاج الرجاء". وسلط الأب الأقدس الضوء على الحج كمسيرة روحية للتجدد.

وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر كلمة إلى المشاركين في الحج اليوبيلي الذي تقوم به أبرشيات أومبريا استهلها محييا جميع الحاضرين من أساقفة وكهنة ورهبان وراهبات ومؤمنين علمانيين وسلط الضوء على قيامهم بمسيرة صلاة وتأمل وعبورهم الباب المقدس. وقال الأب الأقدس إنهم يأتون من منطقة جميلة جدا: قلب إيطاليا الأخضر بطبيعته الخصبة؛ كنز فني بقراه وتقاليده؛ وأرض قديسين وقديسات.

وأشار البابا لاوُن الرابع عشر إلى القداسة على مر القرون في منطقتهم، وإلى نقل الإرث الرائع، إنجيل يسوع، من جيل إلى جيل. وذكّر أيضا بإعلان قداسة الطوباوي الشاب كارلو أكوتيس يوم الأحد الماضي السابع من أيلول سبتمبر، وتابع كلمته لافتًا إلى أن الكنز الذي نلناه لا يزال ينمو، والكرمة لا تزال تزهر وتثمر. وتوقف من ثم عند ما قاله البابا القديس بولس السادس حول أن هذا العالم الذي نعيشه فيه يحتاج إلى الجمال كي لا يغرق في اليأس، ذلك في رسالة تحمل تاريخ الثامن من كانون الأول ديسمبر عام ١٩٦٥.

وفي ختام كلمته في بازيليك القديس بطرس إلى المشاركين في الحج الذي تقوم به أبرشيات أومبريا بمناسبة السنة اليوبيلية، منح البابا لاوُن الرابع عشر الجميع بركته الرسولية.