البابا لاوُن الرابع عشر يوجه رسالة إلى الرهبنة الكرملية بمناسبة انعقاد مجمعها العام

وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر رسالة إلى الأب ميكيل اونيل الرئيس العام لرهبانية إخوة الطوباوية مريم العذراء سيدة الكرمل بمناسبة انعقاد مجمعها العام وذلك في مالانغ بإندونيسيا من التاسع وحتى السادس والعشرين من أيلول سبتمبر. تحمل الرسالة تاريخ الخامس من آب أغسطس وتمت قراءتها الثلاثاء الماضي في افتتاح أعمال المجمع العام.

استهل البابا لاوُن الرابع عشر رسالته محييا المشاركين في المجمع العام للرهبنة وأشار إلى انعقاده خلال هذه السنة اليوبيلية مسلطا الضوء على مناسبة للتجدد الروحي ومذكّرا بما جاء في الرسالة إلى العبرانيين (١٠، ٢٣) "ولْنَتَمَسَّكْ بما نَشهَدُ لَه مِنَ الرَّجاءِ ولا نَحِدْ عَنه، لأَنَّ اَّلذي وَعَدَ أَمين". وتوقف من ثم عند الموضوع المُختار لمجمعهم العام "أخوّتنا التأملية تميز رسالتها" مشيرا إلى أنه يعكس جوهر الموهبة الكرملية مظهرا كيف أن حياة الصلاة المشتركة تشكل أساس خدمتهم للكنيسة والعالم، وأضاف أنه بالرسوخ في الصلاة الصامتة والعناية المتبادلة، ينمّون طمأنينة تمكنهم من تمييز علامات الأزمنة، لاسيما من خلال منظور الفقراء. كما وأشار الأب الأقدس إلى أن العمل يحمل معنى عميقًا في خدمتهم إذ يدعوهم إلى تجسيد نظرة المسيح المُحبّة التي تعانق كل إنسان برحمة وحنان. وفي ختام رسالته، أوكل البابا لاوُن الرابع عشر مجمعهم العام إلى شفاعة سيدة الكرمل ومنح الجميع بركته الرسولية.