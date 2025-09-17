البابا لاوُن الرابع عشر يؤكد ضرورة العثور على حل لما يحدث في غزة

القلق والمخاوف أمام نزوح سكان غزة، هذا ما أعرب عنه قداسة البابا مساء أمس مجيبا على أسئلة للصحفيين خلال مغادرته كاستيل غاندولفو عائدا إلى الفاتيكان، وشدد على أنه من الضروري العثور على حل.

خلال مغادرته الإقامة البابوية في كاستيل غاندولفو مساء أمس الثلاثاء ١٦ أيلول سبتمبر عائدا إلى الفاتيكان أجاب قداسة البابا لاوُن الرابع عشر على أسئلة للصحفيين ومن بينها سؤال حول نزوح سكان غزة، وأجاب قداسته سائلا الصحفي: أرأيت كم من الأشخاص يفرون؟ وأشار الأب الأقدس إلى أن كثيرين ليس لديهم أماكن ليذهبوا إليها وهذا أمر مثير للقلق. وتابع أنه قد أجرى مكالمة هاتفية مع الجماعة المسيحية في غزة ومع راعي كنيسة العائلة المقدسة للاتين وأضاف أنهم يريدون البقاء في غزة، لا يزالون يقاومون، قال قداسته ثم شدد على أنه من الضروري بالفعل البحث عن حل آخر.

هذا وأجاب البابا لاوُن الرابع عشر على سؤال حول التصريحات الروسية حول حرب من قِبل حلف شمال الأطلسي، ناتو، ضد روسيا، وقال الأب الأقدس إن حلف الناتو لم يبدأ أي حرب وأضاف أن البولنديين يشعرون بالقلق لاختراق مجالهم الجوي، وتحدث بالتالي عن توتر كبير وعن مخاوف كثيرة.