البابا لاوُن الرابع عشر: أيها الأعزاء، أبلغ اليوم السبعين من العمر. أشكر الرب ووالدي وجميع الذين ذكروني في صلاتهم (@VATICAN MEDIA )

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر كلمة استهلها مشيرا إلى أنه يوم غد الخامس عشر من أيلول سبتمبر تصادف الذكرى الستون لتأسيس سينودس الأساقفة، بحدس نبوي من البابا القديس بولس السادس. وأمل البابا لاوُن الرابع عشر أن تعزز هذه الذكرى التزاما متجددا من أجل وحدة وسينودسية ورسالة الكنيسة.

وحيّا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر من ثم جميع المؤمنين الحاضرين في ساحة القديس بطرس القادمين من بلدان عديدة، وختم كلمته قائلا: أيها الأعزاء، أبلغُ اليوم السبعين من العمر. أشكرُ الرب ووالديّ، وجميع الذين ذكروني في صلواتهم.