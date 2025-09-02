احتفالات البابا لاوُن الرابع عشر في شهر تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٥

سيكون هناك عدّة يوبيلات سيحتفل بها البابا في ساحة القديس بطرس. ومن المقرّر أيضًا إعلان قداسة سبعة طوباويين، من بينهم بارتولو لونغو و"طبيب الفقراء" الفنزويلي خوسيه غريغوريو إيرنانديز سيسنيروس، ثم في نهاية الشهر قدّاس مخصّص لطلاب الجامعات الحبرية.

شهر تشرين الأول أكتوبر سيكون حافلاً للبابا لاوُن الرابع عشر في إطار يوبيل الرجاء مع احتفالات متعدّدة في ساحة القديس بطرس. ففي الخامس من الشهر، سيترأس الحبر الأعظم عند الساعة ١٠:٣٠ صباحًا القداس الخاص بيوبيل عالم الإرساليات ويوبيل المهاجرين. وبعد أربعة أيام، يوم الخميس ٩ تشرين الأول أكتوبر، سيُقام القداس عند الساعة ١٠:٣٠ صباحًا في بازيليك القديس بطرس بمناسبة يوبيل الحياة المكرّسة.

وفي الأحد التالي، ١٢ تشرين الأول أكتوبر، سيترأس البابا لاوُن الرابع عشر في الصباح القداس المخصّص ليوبيل الروحانية المريمية. وبعد أسبوع، في ١٩ تشرين الأول أكتوبر، عند الساعة ١٠:٣٠ صباحًا، في اليوم الإرسالي العالمي، سيكون على الجدول قداس إعلان قداسة سبعة طوباويين. من بينهم الشهداء إغناطيوس شكر الله ملاويان، رئيس أساقفة الأرمن الكاثوليك في ماردين، الذي قُتل خلال المجازر عام ١٩١٥، وبيتر تو روت، العلماني وأستاذ التعليم المسيحي من بابوا، الذي استُشهد عام ١٩٤٥ لمواصلته رسالته الرسولية رغم الحظر الذي فرضه اليابانيون. وسيكون أوّل قديس من بابوا غينيا الجديدة. كما ستُعلن قداسة فينتشينزا ماريا بولوني، مؤسسة معهد راهبات الرحمة في فيرونا؛ وماريا ديل مونتي كارميلو رينديليس مارتينيز، مؤسسة رهبنة خادمات يسوع؛ وماريا ترونكاتي، راهبة من بنات مريم أم المعونة.

وفي ١٩ تشرين الأول أكتوبر، أيضًا سيُعلن قديسَين العلماني خوسيه غريغوريو إيرنانديز سيسنيروس، الطبيب الفنزويلي وعضو الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية، المعروف بـ "طبيب الفقراء" إذ كان يعالجهم ويشتري لهم الأدوية، وبارتولو لونغو، مؤسس مزار بومبي، الشخصية المحبوبة في إيطاليا والعالم.

وفي ٢٦ تشرين الأول أكتوبر، سيحتفل البابا بالقداس في ساحة القديس بطرس عند الساعة ١٠:٠٠صباحًا بمناسبة يوبيل الفرق السينودسيّة وهيئات المشاركة. وهي مجموعات أو أشخاص ينتمون إلى مجلس الكهنة، والمجلس الرعوي، ومجلس الشؤون الاقتصادية، على مستوى الرعايا والأبرشيات، أو على المستوى الوطني أو بعض التجمعات الكنسية. أما يوم الاثنين ٢٧ تشرين الأول أكتوبر، فسيترأس البابا في بازيليك القديس بطرس عند الساعة ٥:٣٠ مساء القداس الإلهي مع طلاب الجامعات الحبرية.