البابا: الله يريد السلام، وهو يعضد كلّ من يعمل للخروج من دوّامة الكراهية البابا: الله يريد السلام، وهو يعضد كلّ من يعمل للخروج من دوّامة الكراهية   (@Vatican Media)
البابا: الله يريد السلام، وهو يعضد كلّ من يعمل للخروج من دوّامة الكراهية

"الانتصارات الظاهريّة التي تتحقّق بالسلاح، بزرع الموت والدمار، إنّما هي في الحقيقة هزائم، ولا تجلب أبدًا سلامًا ولا أمانًا!" هذا ما قاله قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي

في ختام الذبيحة الإلهية التي ترأسها وأعلن خلالها قداسة الطوباويين بييرجورجيو فرسّاتي وكارلو أكوتيس وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا لاوُن الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال قبل أن نختتم هذا الاحتفال أودّ أن أحيّيك وأشكرك جميعًا أنتم الذين جئتم بأعداد غفيرة لتفرحوا بالقدّيسَين الجديدَين! أوجّه تحيّة مفعمة بالمحبّة إلى الأساقفة والكهنة، كما أُتوجه بالتحيّة أيضًا إلى الوفود الرسميّة والسلطات الموقّرة.

تابع الأب الأقدس يقول وفي هذا الجوّ، من الجميل أن نتذكّر أنّ الكنيسة قد اغتنت أمس أيضًا بطوباويّين جديدين. ففي تالّين، عاصمة إستونيا، تمّ تطويب المطران اليسوعي إدواردو بروفيتليخ، الذي قُتل سنة ١٩٤٢ خلال اضطهاد النظام السوفييتي للكنيسة. وفي فيسبرم بالمجر، طُوّبت مريم مادلينا بودي، شابّة علمانيّة، قُتلت سنة ١٩٤٥ لأنّها قاومت جنودًا حاولوا الاعتداء عليها. لنسبّح الربّ على هذين الشهيدَين، شاهدَيْن شجاعَين على جمال الإنجيل!

وخلص البابا لاوُن الرابع عشر إلى القول وبشفاعة القدّيسين والعذراء مريم نرفع صلاتنا الدائمة من أجل السلام، ولا سيّما في الأرض المقدّسة وأوكرانيا، وفي كل أرض أخرى مضرّجة بدماء الحرب. وأكرّر للحكّام: أصغوا إلى صوت الضمير! فالانتصارات الظاهريّة التي تتحقّق بالسلاح، بزرع الموت والدمار، إنّما هي في الحقيقة هزائم، ولا تجلب أبدًا سلامًا ولا أمانًا! الله لا يريد الحرب، بل يريد السلام، وهو يعضد كلّ من يعمل للخروج من دوّامة الكراهية وسلوك درب الحوار.

 

07 سبتمبر 2025, 13:01

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.