البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس جمهورية بولندا

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح الجمعة ٥ أيلول سبتمبر ٢٠٢٥، في القصر الرسولي بالفاتيكان، السيد كارول تادئوش نافروتسكي، رئيس جمهورية بولندا، الذي التقى لاحقًا الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يرافقه المطران بول ريتشارد غالاغر، أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

وجاء في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنّه وخلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة، تم التوقف عند الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، مع الإشارة بشكل خاص إلى القيم التي يقوم عليها المجتمع البولندي، والحاجة إلى بناء التوافق إزاء التحديات التي عليه أن يجيب عليها. وفي سياق المحادثات، تمَّ التطرق أيضًا إلى قضايا دولية، مع اهتمام خاص بالنزاع القائم في أوكرانيا وأمن أوروبا.