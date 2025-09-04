البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس دولة إسرائيل

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح الخميس ٤ أيلول سبتمبر ٢٠٢٥، في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس دولة إسرائيل، السيد إسحاق هرتسوغ، الذي التقى لاحقًا الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يرافقه المطران بول ريتشارد غالاغر، أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

وجاء في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنّه وخلال المحادثات الودية مع الأب الأقدس وفي أمانة سر الدولة، تم التطرق إلى الوضع السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط حيث لا تزال العديد من النزاعات قائمة، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع المأساوي في غزة. وقد تم التعبير عن التمنّي باستئناف المفاوضات سريعًا، لكي يتحقق، عبر الانفتاح واتخاذ قرارات شجاعة، وبدعم من المجتمع الدولي، الإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل بشكل عاجل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بأمان إلى المناطق الأكثر تضررًا، وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني، وكذلك تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين. كما جرى الحديث عن كيفية ضمان مستقبل للشعب الفلسطيني وعن السلام والاستقرار في المنطقة، مع إعادة تأكيد الكرسي الرسولي على حلّ الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الحرب الدائرة. هذا ولم يغب التطرق إلى ما يحدث في الضفة الغربية وإلى المسألة المهمة المتعلقة بمدينة القدس.

وفي سياق المحادثات، تم الاتفاق على القيمة التاريخية للعلاقات بين الكرسي الرسولي وإسرائيل، كما تم التطرق أيضًا إلى بعض المسائل المتعلقة بالعلاقات بين السلطات المدنية والكنيسة المحلية، مع تركيز خاص على أهمية الجماعات المسيحية والتزامها في البلاد وفي سائر أنحاء الشرق الأوسط، لصالح التنمية البشرية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم وتعزيز التماسك الاجتماعي واستقرار المنطقة.