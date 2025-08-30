البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس جمهورية زيمبابوي

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح السبت ٣٠ آب أغسطس ٢٠٢٥، في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس جمهورية زيمبابوي، السيد إيمرسون دمبودزو منانغاغوا، الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه سيادة المطران بول ريتشارد غالاغر، أمين سرّ الّدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

وجاء في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي انّه وخلال المحادثات الودّية في أمانة سرّ الدولة، تمّت الإشارة إلى متانة العلاقات الطيبة بين الكرسي الرسولي وزيمبابوي، كما تمَّ التوقّف عند بعض جوانب الوضع السياسي والاجتماعي–الاقتصادي في البلاد، ولا سيّما عند التعاون القائم مع الكنيسة المحليّة في مجالي التعليم والصحة. كما جرى خلال المحادثات تبادل للآراء حول قضايا ذات طابع إقليمي، مع التأكيد على أهميّة تعزيز التعدديّة، والحوار، والتعاون بين الأمم.