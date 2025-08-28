إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية بالولايات المتحدة: مقتل طفلين وألم البابا

في برقية تحمل توقيع أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، عبّر البابا لاوُن الرابع عشر عن تعازيه في أعقاب "المأساة المروّعة" التي وقعت في مينيابوليس بالولايات المتحدة. وقع الهجوم أثناء الاحتفال بالقداس في الكنيسة الواقعة داخل المجمع المدرسي، حيث أدّت الطلقات النارية التي اخترقت النوافذ إلى مقتل طفلين وإصابة ١٧ شخصًا.

علم البابا لاوُن الرابع عشر "بحزن عميق" بحادث إطلاق النار الذي وقع في كنيسة البشارة في مينيابوليس، هذا ما جاء في البرقية التي وجهها الحبر الأعظم إلى رئيس أساقفة سانت بول ومينيابوليس، المطران برنارد هِبدا والتي تحمل توقيع أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. حتى الآن، بلغ عدد الضحايا طفلين في الثامنة والعاشرة من العمر، إضافة إلى ١٧ جريحًا بينهم ١٤ طفلًا، سبعة منهم في حالة خطيرة. هذا ويُذكر أن الرجل الذي أطلق النار على الأطفال أثناء القداس داخل المجمع المدرسي قد أقدم بعد ذلك على الانتحار.

وجاء في النص أن البابا "يُعبّر عن أحرّ تعازيه ويؤكِّد قربه الروحي من جميع المتضررين من هذه المأساة المروّعة"، ولا سيما من العائلات "التي تبكي اليوم فقدان أحد أبنائها". كما يوكل البابا لاوُن الرابع عشر "نفوس الأطفال المتوفّين إلى محبة الله القدير" ويؤكد صلاته "من أجل الجرحى، وكذلك من أجل فرق الإغاثة والأطباء وأعضاء الإكليروس الذين يعتنون بهم وبذويهم". وتختتم البرقية بالبركة الرسولية التي يمنحها البابا لاوُن الرابع عشر لجماعة مدرسة البشارة الكاثوليكية، ولأبرشية سانت بول ومينيابوليس، ولكل سكان منطقة المدن التوأم الكبرى، كعربون سلامٍ وثباتٍ وتعزية في الرب يسوع.