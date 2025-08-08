البابا يتوجه في ١٧ آب إلى البانو للاحتفال بالقداس الإلهي ثم سيتلو صلاة التبشير الملائكي ويتناول وجبة الغداء مع الفقراء

عرَّفت إدارة شؤون البيت البابوي بأن الأب الأقدس سيترأس في البانو صباح الأحد ١٧ آب أغسطس قداسا إلهيا مع الفقراء ثم سيتلو صلاة التبشير الملائكي في كاستيل غاندولفو. وسيتناول البابا لاوُن الرابع عشر الغداء مع الفقراء في قرية "كن مسبَّحا".

سيتوجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في التاسعة والنصف من صباح الأحد ١٧ آب أغسطس إلى مزار سانتا ماريا ديلا روتوندا في البانو بالقرب من روما حيث سيحتفل بالقداس الإلهي مع الفقراء الذين تعتني بهم الأبرشية ومع عاملي كاريتاس الأبرشية. هذا ما أعلنت إدارة شؤون البيت البابوي مشيرة إلى أن الأب الأقدس سيتلو بعد ذلك، وتحديدا في منتصف اليوم، صلاة التبشير الملائكي في كاستيل غاندولفو. هذا وقد أعلنت أبرشية البانو أن قداسة البابا سيتناول الغداء مع الفقراء في قرية "كن مسبَّحا".

وتجدر الإشارة إلى أن البابا لاوُن الرابع عشر كان قد ترأس الاحتفال بالقداس الإلهي في البانو في ٢٠ تموز يوليو المنصرم خلال قضائه فترة راحة، أو بالأحرى عطلة عمل كما أسماها قداسته، في كاستيل غاندولفو الإقامة الصيفية للبابوات.