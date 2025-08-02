البابا يستقبل محفزي ومقدمي اللقاء مع الشباب في تورفيرغاتا قبل احتفال قداسته بأمسية صلاة لمناسبة يوبيل الشباب

استقبل قداسة البابا صباح اليوم السبت الفنانين والمحفزين المشاركين في لقاء الشباب في تورفيرغاتا

استقبل البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم السبت ٢ آب أغسطس المشاركين كمحفزين ومقدمين في لقاء الشباب اليوم في منطقة تورفيرغاتا في روما لمناسبة يوبيل الشباب، وذلك قبل وصول الأب الأقدس للقاء الأعداد الكبيرة من الشباب والاحتفال معهم بأمسية صلاة. وفي كلمته إلى ضيوفه وجه إليهم قداسة البابا الشكر وأضاف أنه أراد أن يعقد معهم هذا اللقاء غير الرسمي، بل العائلي حسبما ذكر، وذلك انطلاقا من إدراكه لما لديهم من مواهب، من جمال وفن وموسيقى، سيقدمونها إلى هذا الجمهور الكبير الذي لدينا في روما هذه الأيام، قال قداسته. وأضاف أن الحديث يدور عن حضور ما يزيد عن نصف مليون، أو ربما حتى المليون، من الشباب الذين جاؤوا من الكثير من دول العالم.

وتابع البابا أنه امتياز وبركة بالنسبة له أن يشارك في هذه الرسالة، في هذه الخدمة، كأسقف روما، كبابا، مع إدراكه في المقام الأول للإيمان والحماسة والفرح التي تجمعنا والتي تمنح صوتا لما في قلوبنا والذي هو في المقام الأول التطلع إلى العثور على السعادة والفرح والمحبة واختبار الغيمان وذلك أيضا من خلال ما وهبنا الرب من عطايا. وتحدث قداسة البابا في هذا السياق عن الموسيقى والرقص وأشكال التعبير الفني الأخرى والتي سيتقاسمها ضيوفه بعد الظهر مع الشباب، ووصف هذا بعطية بالنسبة لنا جميع وللكنيسة كلها.

وفي ختام كلمته شكر البابا لاوُن الرابع عشر الجميع وتضرع كي يباركهم الله ويساعدهم على مرافقة هؤلاء الشباب الذين هم في حاجة كبيرة إلى العثور على الفرح الحقيقي، السعادة الحقيقية التي نجدها جميعا في يسوع المسيح.