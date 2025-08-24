البابا يؤكد قربه من أوكرانيا وشعبها وصلاته من أجل السلام

أكد البابا لاوُن الرابع عشر قربه من الشعب الأوكراني المتألم بسبب الحرب وصلاته من أجل هذا الشعب وكي يصمت السلاح لبلوغ السلام من أجل خير الجميع. جاء هذا في رسالة وجهها الأب الأقدس إلى الرئيس زيلنسكي لمناسبة العيد الوطني الأوكراني.

بمناسبة احتفال أوكرانيا في ٢٤ آب أغسطس بالعيد الوطني وجه البابا لاوُن الرابع عشر رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أكد فيها قداسته قربه من الشعب الأوكراني وصلاته من أجل هذا الشعب الذي يعاني بسبب الحرب، وبشكل خاص من أجل من جُرحوا في الجسد ومن فقدوا أشخاصا أعزاء ومن حُرموا من بيوتهم. وذكر الأب الأقدس أنه يوجه هذه الرسالة إلى الرئيس الأوكراني بقلب يجرحه العنف الذي يدمر أرضكم، كتب البابا وواصل مؤكدا تضرعه إلى الله كلي القدرة كي يعزي المتألمين جراء تبعات الحرب ويقوي الجرحى ويهب الراحة الأبدية للضحايا. ويؤكد الأب الأقدس من جهة أخرى صلاته إلى الله ليحرك قلوب الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة، كي يصمت ضجيج السلاح فاسحا المجال للحوار، وكي يُفتح درب السلام من أجل خير الجميع. وختم قداسة البابا موكلا أوكرانيا إلى الطوباوية مريم العذراء سلطانة السلام.

هذا وقد نشر الرئيس الأوكراني رسالة البابا لاوُن الرابع عشر على حسابه على موقع X موجها الشكر إلى الأب الأقدس على كلماته العميقة وصلاته واهتمامه بالشعب الأوكراني وسط حرب مدمرة. وأضاف فلوديمير زيلنسكي أن رجاء الأمة وجهودها كلها تتمحور حول بلوغ السلام المنشود وكي تكون الغلبة للخير والحقيقة والعدالة. وختم الرئيس الأوكراني معربا عن تثمينه للقيادة الروحية والدعم الرسولي لقداسة البابا.