البابا لاوُن الرابع عشر يبرق معزيا بوفاة الكاردينال استانيسلاو ايستيبان كارليك

توفي الجمعة الماضي الثامن من آب أغسطس الكاردينال استانيسلاو ايستيبان كارليك رئيس أساقفة بارانا الفخري في الأرجنتين عن عمر تسعة وتسعين عاما. وقد كان رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين من العام ١٩٩٦ وحتى العام ٢٠٠٢.

أبرق قداسة البابا لاوُن الرابع عشر إلى المطران راوول مارتين رئيس أساقفة بارانا في الأرجنتين معزيًا بوفاة الكاردينال استانيسلاو ايستيبان كارليك رئيس أساقفة بارانا الفخري الجمعة الماضي الثامن من آب أغسطس عن عمر تسعة وتسعين عاما. وأشار إلى أنه كرّس حياته بأمانة كبيرة لخدمة الله والكنيسة، وذكّر بأنه خدم ككاهن وأسقف في أبرشيتي كوردوبا وبارانا، وكان رئيسا لمجلس أساقفة الأرجنتين، ومن بين المهام والمبادرات الرعوية العديدة على صعيد محلي، وطني وإقليمي، ساهم بسخاء في صياغة التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. وقال البابا لاوُن الرابع عشر في ختام برقية التعزية إنه يشكر الله على محبته العميقة للكنيسة.

الكاردينال استانيسلاو ايستيبان كارليك من مواليد مدينة أوليفا في الأرجنتين في السابع من شباط فبراير عام ١٩٢٦. نال السيامة الكهنوتية في روما في الثامن من كانون الأول ديسمبر ١٩٥٤. يحمل دكتوراه في اللاهوت من جامعة غريغوريانا الحبرية في روما. في السادس من حزيران يونيو ١٩٧٧ عُين أسقفًا معاونا على أبرشية كوردوبا ونال السيامة الأسقفية في الخامس عشر من آب أغسطس من العام نفسه. وفي التاسع عشر من كانون الثاني يناير ١٩٨٣ عُين أسقفًا معاونا على أبرشية بارانا، وفي الأول من نيسان أبريل عام ١٩٨٦ أصبح رئيس أساقفة بارانا.

في العام ١٩٨٧ عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني عضوًا في لجنة صياغة التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. وكان من العام ١٩٩٦ وحتى العام ٢٠٠٢ رئيسًا لمجلس أساقفة الأرجنتين. عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني سكرتيرا خاصا للجمعية الخاصة لسينودس الأساقفة من أجل أمريكا التي عُقدت من السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر وحتى الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام ١٩٩٧.

عيّنه البابا بندكتس السادس عشر كاردينالا في كونسيستوار الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام ٢٠٠٧.