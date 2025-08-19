البابا لاوُن الرابع عشر في مزار العذراء سيدة النِعم في مينتوريلا ١٩ آب أغسطس ٢٠٢٥ (ANSA)

البابا يتوجه صباح اليوم إلى مزار العذراء سيدة النِعم في مينتوريلا ثم يعود إلى كاستيل غاندولفو

توجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم ١٩ آب أغسطس إلى مزار العذراء سيدة النِعم في مينتوريلا في بلدة غوادانيولو دي كابرانيكا برينيستينا التابعة لأبرشية برينيستينا. هذا ما جاء في بيان لإدارة شؤون البيت البابوي أضاف أن الأب الأقدس وبعد الصلاة قد التقى رهبان القيامة البولنديين قبل أن يعود إلى كاستيل غاندولفو. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا سيترك الإقامة الصيفية مساء اليوم ليعود إلى الفاتيكان.