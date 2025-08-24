البابا يعبر عن قربه من ضحايا العنف في موزمبيق ويذكر بالمواظبة على الصلاة على نية السلام في أوكرانيا

قال البابا: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء أعبّر عن قربي من سكان كابو ديل غادو بموزمبيق، الذين يعانون من انعدام الأمن والعنف، ما سبب الموت والتهجير. إذ أدعو إلى عدم نسيان أخوتنا وأخواتنا هؤلاء أطلب منكم أن تصلوا من أجلهم، متمنيا أن تنجح جهود المسؤولين المحليين في إعادة الاستقرار والسلام إلى ربوع البلاد.

بعدها ذكّر البابا بأنه يوم الجمعة الماضي رافقنا، بواسطة الصلاة والصوم، الأخوة والأخوات المتألمين بسبب الحروب، واليوم ننضم إلى أخوتنا الأوكرانيين الذين، ومن خلال مبادرة "الصلاة العالمية من أجل أوكرانيا"، طلبوا من الرب أن يمنح بلدهم الجريح هبة السلام.

في الختام حيا البابا لاون الرابع عشر، كعادته، وفود الحجاج والمؤمنين القادمين من إيطاليا ومختلف أنحاء العالم، وتمنى للكل أحداً سعيداً.