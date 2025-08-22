البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس جمهورية سيشيل

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم الجمعة الثاني والعشرين من آب أغسطس في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية سيشيل السيد وافيل رامكالاوان الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ونائب أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المونسنيور ميروسلاف ستانيسلاو واكوفسكي، وذلك كما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وتمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وسيشيل، وتم التوقف عند بعض جوانب الوضع السياسي والاجتماعي – الاقتصادي في البلاد، لاسيما التعاون مع الكنيسة المحلية في مجال العناية بالبيئة، الصحة، والتعليم، مع إيلاء اهتمام خاص لتنشئة الشباب. كما وجرى خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول مواضيع ذات طابع إقليمي ودولي، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الأمم.