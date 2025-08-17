قداسة البابا يتناول وجبة الغداء مع الفقراء في كاستيل غاندولفو

تناول البابا لاوُن الرابع عشر اليوم الأحد وجبة غداء مع الفقراء في كاستيل غاندولفو عقب ترؤسه القداس الإلهي وتلاوة صلاة التبشير الملائكي.

تَضمَّن برنامج قداسة البابا لاوُن الرابع عشر اليوم الأحد، عقب ترؤسه القداس الإلهي وتلاوة صلاة التبشير الملائكي، تناول وجبة الغداء مع مجموعة من الفقراء وذلك في حدائق الفيلات البابوية في كاستيل غاندولفو. ووجه الأب الأقدس كلمة قصيرة قبل الغداء قال فيها للحضور إن كثيرين من بينهم قد استمعوا إليه صباحا خلال القداس الإلهي وهو اللحظة الهامة التي نشارك فيها في فعل كسر الخبز الذي نتعرف فيه على يسوع المسيح وسطنا. إلا أن القداس يعني أيضا أن نكون معا حول المائدة لتقاسُم ما وهبنا الله من عطايا، أضاف الأب الأقدس ثم شكر كاريتاس أبرشية البانو على الاستقبال وعلى فرصة التقاسم هذه وذلك في مكان بمثل هذا الجمال يُذكِّرنا بجمال الطبيعة، الخليقة، كما ويُذكرنا أيضا بأن المخلوق الأجمل هو ذلك الذي خُلق على صورة الله ومثاله، أي نحن جميعا. ومن هذا المنظور فإن كل واحد منا يُمثل صورة الله، قال البابا ثم شدد على أهمية أن نتذكر دائما أننا نجد حضور الله هذا في كلٍّ منا، وهكذا فإن وجودنا معا اليوم يعني العيش مع الله في هذه الشركة، في هذه الأخوّة. ثم شكر البابا الحضور جميعا وسأل الله أن يبارك ما ننال من عطايا وجميع مَن عملوا كي يحملوا إلينا هذا الغداء ومن بينهم قرية "كن مسبَّحا".

هذا وعقب تناول وجبة الغداء رفع البابا لاوُن الرابع عشر الصلاة شاكرا الرب على كل ما نلنا من عطايا، وسأل الله أن يساعدنا على أن نعيش دائما المحبة الحقيقية متحدين في محبته ومساعدين أحدنا الأخر.