البابا لاوُن الرابع عشر يزور الشاب الإسباني المشارك في اليوبيل الذي كان قد نُقل إلى مستشفى الطفل يسوع

زار قداسة البابا مساء أمس الاثنين الشاب الإسباني إغناسيو غونسالفيس في مستشفى الطفل يسوع في روما الذي كان قد نُقل إليه قبل أيام، وكان الاب الأقدس قد دعا خلال أمسية الصلاة السبت إلى الصلاة من أجل هذا الشاب.

عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان نشرته مساء أمس الاثنين ٤ آب أغسطس بتوجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في المساء ذاته إلى مستشفى الطفل يسوع في روما لزيارة الشاب الإسباني إغناسيو غونسالفيس والذي كان قد نُقل إلى هذا المستشفى خلال مشاركته في يوبيل الشباب. وأوضح البيان أن الأب الأقدس قد تبادل حوار ملؤه الود مع الشاب وعائلته كما وأراد البابا تحية بعض مرضى قسم الأورام ثم التقى أقارب عدد من المرضى الأطفال والعاملين في المستشفى. وختم البيان أن قداسة البابا في ختام زيارته وقبل العودة إلى الفاتيكان قد تلا مع الجميع صلاة الأبانا ثم منحهم البركة الرسولية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا لاوُن الرابع عشر قد دعا خلال أمسية الصلاة مع الشباب في تورفيرغاتا مساء السبت ٢ آب أغسطس إلى الصلاة من أجل هذا الشاب، وذلك بعد أن كان قداسته قد ذكَّر بوفاة فتاتين أرادتا المشاركة في يوبيل الشباب في روما وهما الإسبانية ماريا والمصرية باسكال، ودعا إلى الصلاة من أجل أن يقبلهما الله في ملكوته كما وأكد قربه من عائلتيهما.