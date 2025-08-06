البابا في ذكرى هيروشيما: دعوة إلى العدالة والحوار

في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين البابا لاوُن الرابع عشر يحذِّر من الدمار الذي تسببه الحروب، ولا سيما الأسلحة النووية

في ختام مقابلته العامة حيا الأب الاقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس ووجه نداء قال فيه تصادف اليوم الذكرى الثمانون للقصف الذري على مدينة هيروشيما اليابانية، وبعد ثلاثة أيام سنحيي ذكرى قصف ناغاساكي. أود أن أؤكد صلاتي من أجل جميع الذين عانوا من آثاره الجسدية والنفسية والاجتماعية. فرغم مرور السنين، لا تزال تلك الأحداث المأساوية تشكّل إنذارًا عالميًا ضد الدمار الذي تسببه الحروب، ولا سيما الأسلحة النووية. آمل أن تحلّ في عالمنا المعاصر، المطبوع بتوترات شديدة وصراعات دامية، أدوات العدالة وممارسة الحوار والثقة بالأخوّة، محلّ وهم الأمان القائم على التهديد بالتدمير المتبادل.