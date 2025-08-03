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البابا يدعو الشباب للمشاركة في اليوم العالمي للشباب في سيول من ٣ وحتى ٨ آب أغسطس ٢٠٢٧ البابا يدعو الشباب للمشاركة في اليوم العالمي للشباب في سيول من ٣ وحتى ٨ آب أغسطس ٢٠٢٧  (ANSA)
البابا

البابا يدعو الشباب للمشاركة في اليوم العالمي للشباب في سيول من ٣ وحتى ٨ آب أغسطس ٢٠٢٧

في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي البابا يشكر الشباب على مشاركتهم في هذا اليوبيل ويعطيهم موعدًا في سيول لليوم العالمي للشباب الذي سيعقد تحت عنوان: "تشجّعوا: أنا غلبتُ العالم!"

في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاون الرابع عشر في تور فيرغانا مختتمًا يوبيل الشباب وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي وجّه الأب الأقدس كلمة قال فيها: إنّ الرب يسوع حاضر في ما بيننا وفي داخلنا: هو “الكل في الكل” في الإفخارستيا. وإذ نتّحد به، نريد أن نرفع “شكرًا” عظيمًا للآب على عطية هذه الأيام من يوبيلكم. لقد كانت شلّالًا من النعمة للكنيسة وللعالم أجمع! وقد تحقّق ذلك من خلال مشاركة كل واحد منكم. لهذا أودّ أن أشكركم واحدًا واحدًا، من كلّ قلبي.
أضاف الحبر الأعظم يقول أتذكّر بشكل خاص، وأُوكِل للرب، ماريا وباسكال، وهما شابتان حاجّتان، إحداهما من إسبانيا والأخرى من مصر، وقد فارقتانا خلال هذه الأيام. وأشكر الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، والمربّين الذين رافقوكم، وكذلك جميع الذين صلّوا من أجل هذا الحدث وشاركوا فيه روحيًا.
تابع الأب الأقدس يقول في شركة مع المسيح، سلامنا ورجاؤنا من أجل العالم، نقترب أكثر من أي وقت مضى من الشباب الذين يعانون من أسوأ الشرور التي يتسبب بها بشرٌ آخرون. نحن مع شباب غزة، نحن مع شباب أوكرانيا، ومع كل شاب في أرضٍ تنزف دمًا بسبب الحرب. إخوتي وأخواتي الشباب، أنتم العلامة على أن عالمًا مختلفًا ممكن، عالم الأخوّة والصداقة، حيث لا تُحلّ النزاعات بالسلاح، بل بالحوار.
أضاف الحبر الأعظم يقول نعم، مع المسيح هذا ممكن! مع محبّته، مع غفرانه، مع قوّة روحه. أيها الأصدقاء الأعزّاء، إذا اتّحدتم بيسوع كما تتحد الأغصان بالكرمة، ستثمرون ثمارًا كثيرة؛ ستكونون ملح الأرض ونور العالم؛ ستكونون بذور رجاء حيثما كنتم: في العائلة، مع الأصدقاء، في المدرسة، في العمل، وفي الرياضة. بذور رجاء مع المسيح، رجاؤنا!
تابع الأب الأقدس يقول بعد هذا اليوبيل، يستمرّ “حجّ الرجاء” الذي يقوم به الشباب، وسيقودنا إلى آسيا! أجدّد الدعوة التي وجّهها البابا فرنسيس في لشبونة قبل عامَين: سيلتقي شباب العالم مع خليفة بطرس للاحتفال باليوم العالمي للشباب في سيول، في كوريا، من ٣ وحتى ٨ آب أغسطس ٢٠٢٧. وسيكون شعار هذا اليوم: "تشجّعوا: أنا غلبتُ العالم!" (يوحنّا ١٦، ٣٣). هذا الرجاء الذي يسكن في قلوبنا هو الذي يعطينا القوّة لكي نعلن انتصار المسيح القائم من بين الأموات على الشرّ والموت. وأنتم، أيها الشباب، حجّاج الرجاء، ستكونون شهودًا على هذا الرجاء إلى أقاصي الأرض. أعطيكم إذًا موعدًا في سيول: فلنواصل الحلم معًا، ولنواصل الرجاء معًا! ولنوكل أنفسنا إلى حماية مريم العذراء الوالديّة.
وقبل أن يعود إلى الفاتيكان حيا الأب الأقدس الشباب قائلاً: شكرًا مجددًا لكم جميعًا! شكرًا على الموسيقى، شكرًا لكل من عمل على إعداد هذا الأسبوع، على تنظيم هذا اليوبيل. لقد قلنا سابقًا إن اللقاء المقبل سيكون في كوريا. أطلب منكم أن تنقلوا تحية أيضًا إلى جميع الشباب الذين لم يستطيعوا الحضور معنا هنا، في بلدان كان من المستحيل الخروج منها والمجيء لأسباب نعرفها جميعًا. احملوا هذه الفرحة، هذا الحماس، إلى العالم أجمع. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، فاحملوا هذه التحية إلى جميع أصدقائكم، إلى كل شاب وشابة يحتاجون إلى رسالة رجاء. شكرًا لكم مجددًا! ورحلة موفّقة
 

03 أغسطس 2025, 11:55

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.