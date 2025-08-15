بحث

البابا لاوُن الرابع عشر يتلو صلاة التبشير الملائكي من ساحة الحريّة في كاستيل غاندولفو البابا لاوُن الرابع عشر يتلو صلاة التبشير الملائكي من ساحة الحريّة في كاستيل غاندولفو   (@VATICAN MEDIA)
البابا

البابا: مريم هي أيقونة رجاء لأبنائها الذي يحجّون في التاريخ

"بينما نسير، كأفراد، وكعائلة، وفي جماعة، وخاصةً عندما تتلبّد الغيوم ويصبح الدرب غير أكيد وصعب، لنرفع أنظارنا، ولننظر إليها، هي أمّنا، وسوف نجد مجدّدًا الرجاء الذي لا يُخيِّب" هذا ما قاله قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي

بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء تلا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ظهر الجمعة صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة الحريّة في كاستيل غاندولفو وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها لقد ترك لنا آباء المجمع الفاتيكاني الثاني نصًّا رائعًا عن العذراء مريم، يطيب لي أن أقرأه معكم اليوم فيما نحتفل بعيد انتقالها إلى مجد السماء. ففي ختام الوثيقة حول الكنيسة، يقول المجمع: "إنّ أمَّ يسوع في تمجيدها الآن في السماء بجسدها وروحها هي صورةُ وبَدءُ الكنيسة التي ستبلغ كمالها في العصر الآتي، هكذا هي تزهو على هذه الأرض كعلامة العزاءِ والرجاء الأكيد لشعبِ الله في غربته إلى أن يأتي يوم الرب".

تابع الأب الأقدس يقول إنَّ مريم، التي حملها المسيح القائم معه إلى المجد بالجسد والنفس، تتلألأ كأيقونة رجاء لأبنائها الذي يحجّون في التاريخ. وكيف لا نتذكّر أبيات دانتي في النشيد الأخير من الفردوس؟ ففي الصلاة التي وضعها الشاعر على لسان القديس برناردوس والتي تبدأ بـ "أيتها العذراء الأم، ابنة ابنك"، يمدح الشاعر مريم لأنها هنا، بيننا نحن البشر الفانين، "ينبوع حيّ للرجاء"، أي مصدر حيّ متدفّق للرجاء.

أضاف الحبر الأعظم يقول أيها الأخوات والإخوة، إن هذه الحقيقة من إيماننا تنسجم تمامًا مع موضوع اليوبيل الذي نعيشه: "حجاج الرجاء". فالحاجّ يحتاج إلى هدف يوجّه رحلته: هدف جميل، جذّاب، يقود خطواته ويحييه عندما يتعب، ويوقظ دائمًا في قلبه الرغبة والرجاء. وفي مسيرة الحياة، هذا الهدف هو الله، المحبة اللامتناهية والأبدية، كمال الحياة والسلام والفرح وكل خير. إن قلب الإنسان ينجذب إلى هذا الجمال، ولا يجد سعادته إلا عندما يلقاه؛ وهو في الحقيقة معرّض لئلا يلقاه إذا ضلّ في "الغابة المظلمة" للشرّ والخطيئة.

تابع الأب الأقدس يقول ولكن ها هي النعمة: لقد جاء الله للقائنا، واتّخذ جسدنا المصنوع من تراب، وحمله معه، ونقول بصورة رمزية "إلى السماء"، أي إلى الله. إنّه سرّ يسوع المسيح المتجسّد، المصلوب، القائم من بين الأموات لخلاصنا؛ ويرتبط به ارتباطًا لا ينفصل سرّ مريم، المرأة التي منها أخذ ابن الله جسدًا، وسرّ الكنيسة، جسد المسيح السري. إنه سرّ واحد للمحبّة، وبالتالي للحرية. فكما قال يسوع "نعم"، كذلك قالت مريم "نعم"، وآمنت بكلمة الرب. وكانت حياتها كلّها حجّ رجاء مع ابن الله وابنها، حجّ أوصلها، عبر الصليب والقيامة، إلى الوطن، إلى حضن الله.

لذلك، خلص البابا لاوُن الرابع عشر إلى القول بينما نسير، كأفراد، وكعائلة، وفي جماعة، وخاصةً عندما تتلبّد الغيوم ويصبح الدرب غير أكيد وصعب، لنرفع أنظارنا، ولننظر إليها، هي أمّنا، وسوف نجد مجدّدًا الرجاء الذي لا يُخيِّب.

15 أغسطس 2025, 12:31

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.