البابا لاوُن الرابع عشر: ٢٢ آب يوم صوم وصلاة لطلب السلام والعدالة

في ختام مقابلة الأربعاء العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس، دعا البابا بشكل خاص إلى الصلاة للعذراء في يوم الجمعة المقبل، الذي تُكرَّم فيه كـ"الملكة"، لكي يمسح الرب دموع الذين يتألمون بسبب النزاعات المسلحة الجارية.

عاد البابا لاوُن الرابع عشر ليطلب بإلحاح من المؤمنين الصلاة من أجل السلام، وذلك أمام الحشود المجتمعة اليوم، الأربعاء ٢٠ آب أغسطس، في قاعة بولس السادس للمقابلة العامة، ودعاهم إلى رفع الصلاة بشفاعة العذراء مريم. وقد طلب من جميع المؤمنين أن يلتزموا في يوم ٢٢ آب أغسطس، تذكار القدّيسة مريم البتول، الملكة، بالصوم والصلاة، متضرعين إلى الرب أن يمنحنا السلام والعدالة، وأن يمسح دموع المتألمين بسبب الحروب الدائرة. وأضاف البابا: إن مريم هي أم المؤمنين على الأرض، وتُدعَى أيضًا "ملكة السلام"، فيما أرضنا لا تزال مجروحة بالحروب في الأرض المقدسة، وأوكرانيا، وفي مناطق عديدة أخرى من العالم.

وتوجّه البابا إلى المؤمنين الناطقين باللغة البرتغالية مذكّرًا بالشرط الأساسي للتعايش السلمي بين الشعوب والأفراد وقال: "بدون غفران لن يكون هناك سلام أبدًا!". ولدى تحيته الحجاج البولنديين الحاضرين في روما، والوافدين من مزار السيدة العذراء في ياسنا غورا في بولندا، حيث تُحفَظ أيقونة سيدة تشيستوخوفا، طلب إليهم أن يُدرجوا في نواياهم الصلاة من أجل عطية السلام – سلامٍ مجرّد من السلاح– في العالم أجمع، ولاسيما في أوكرانيا والشرق الأوسط".

هذا وكان البابا قد زار صباح الثلاثاء ١٩ آب، منطقة غوادانيولو، التابعة لبلدة كابرانيكا برينيستينا في أبرشية بالسترينا، حيث يقع دير المينتوريلّا، المحبب جدًا للقديس يوحنا بولس الثاني. وهناك – بحسب ما أفاد به رئيس الدير – دخل الكنيسة، وجثا عند أقدام العذراء، وأشعل شمعة مع صلاة خاصة من أجل السلام في العالم. وفي مساء اليوم نفسه، وعند مغادرته المقر الصيفي في كاستل غاندولفو عند حوالي الساعة التاسعة ليلًا، قال للصحفيين الذين كانوا ينتظرونه أمام بوابة فيللا باربيريني، إنّه من الضروري "الإكثار من الصلاة من أجل السلام"، لتغذية الرجاء، الذي لا يزال حاضرًا.