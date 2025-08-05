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YEMEN-MIGRATION-ACCIDENT
البابا

البابا يعرب عن ألمه لفقدان مهاجرين كثيرين حياتهم جراء غرق مركب قبالة سواحل اليمن

في برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين أعرب قداسة البابا لاوُن الرابع عشر عن حزنه العميق لفقدان أشخاص كثيرين حياتهم جراء غرق مركب قبالة سواحل اليمن. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الاثنين ٤ آب أغسطس أضاف أن الأب الأقدس يوكل المهاجرين الذين ماتوا جراء هذا الحادث إلى رحمة الله كلي القدرة المُحبة، كما ويتضرع طالبا للناجين ولعناصر الإنقاذ وجميع المتضررين من هذه المأساة القوة والعزاء والرجاء.
05 أغسطس 2025, 12:29

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