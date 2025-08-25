البابا

البابا لاوُن الرابع عشر يحيّي سينودس الكنيسة الفالدية ويؤكد صلاته من أجل الشركة الكاملة للمسيحيين

لمناسبة سينودس الكنيسة الفالدية الذي بدا أعماله السبت ٢٣ آب أغسطس وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين. وعقب نقل الرسالة تحية الأب الأقدس القلبية والأخوية أكدت صلاته الحارة كي يسير المسيحيون بقلب صادق نحو الشركة الكاملة للشهادة ليسوع المسيح وإنجيله متعاونين في خدمة الإنسانية وخاصة دفاعا عن كرامة الشخص البشري، تعزيز العدالة والسلام وتقديم إجابات مشتركة على معاناة الأشخاص الأكثر ضعفا.