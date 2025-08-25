البابا يبرق إلى المشاركين في الاحتفال بالذكرى الـمئوية الرابعة لوصول أول مرسل ليتواني إلى الهند

في برقيته يصلي الأب الأقدس لكي يكون الاحتفال بسخاء الأب اليسوعي أندريوس رودامينا وشجاعته في حمل رسالة الإنجيل الخلاصية إلى جميع الشعوب حافزًا لكثيرين في زماننا لكي يجيبوا بالصبر عينه والابتكار عينه على مهمّة البشارة.

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـمئوية الرابعة لوصول أول مرسل ليتواني إلى الهند، الأب اليسوعي أندريوس رودامينا وجّه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر برقيّة إلى صاحب النيافة الكاردينال فيليبي نيري أنطونيو سيباستياو دو روزاريو فيرّاو رئيس أساقفة غوا ودامان برقيّة حملت توقيع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.

كتب أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان إنَّ قداسة البابا لاوُن الرابع عشر يُوجِّه تحيّاته القلبية وتمنياته الطيبة إلى جميع المجتمعين في كاتدرائية غوا القديمة، لإحياء الذكرى الـمئوية الرابعة لوصول أول مرسل ليتواني إلى الهند، الأب اليسوعي أندريوس رودامينا. وفيما ينضم قداسته إلى صلاتكم في رفع الشكر إلى لله القدير على شهادة هذا الكاهن المُرسل الذي ما زالت ثمرة إيمانه الكاثوليكي الراسخ حاضرة في ليتوانيا اليوم، يضرع لكي يكون الاحتفال بسخائه وشجاعته في حمل رسالة الإنجيل الخلاصية إلى جميع الشعوب حافزًا لكثيرين في زماننا لكي يجيبوا بالصبر عينه والابتكار عينه على مهمّة البشارة.

تابع الكاردينال بييترو بارولين يقول كذلك يعبّر قداسته عن ثقته في أن يبني مسيحيو هذه الكنيسة المحلية على أسس غيرة الأب رودامينا الرسولية وإرثه الباهر في الحوار والاندماج الثقافي، فيجدوا التشجيع، ولا سيما في هذا اليوبيل المتمحور حول الرجاء، على تعزيز الحوار المسكوني والحوار بين الأديان ليشكلا معًا نموذجًا للوفاق الأخوي والمصالحة والوئام في المجتمع. وخلص أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان إلى القول وبهذه المشاعر، يمنح الأب الأقدس من صميم قلبه البركة الرسولية لجميع الحاضرين، موسّعًا إيّاها عن طيب خاطر إلى أفراد عائلاتهم، عربونًا للفرح والسلام في ربّنا يسوع المسيح.