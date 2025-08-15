البابا لاوُن الرابع عشر: في رحمة الله وحدها يمكننا أن نجد الدرب نحو السلام

"نريد اليوم أن نوكل إلى شفاعة العذراء مريم، المنتقلة إلى السماء، صلاتنا من أجل السلام. فهي، كأم، تتألم بسبب الشرور التي تصيب أبناءها، ولا سيما الصغار والضعفاء" هذا ما قاله البابا لاون الرابع عشر في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي

في ختام صلاة التبشير الملائكي التي تلاها مع المؤمنين المحتشدين في ساحة الحريّة في كاستيل غاندولفو وجّه البابا لاوُن الرابع عشر نداء قال فيه نريد اليوم أن نوكل إلى شفاعة العذراء مريم، المنتقلة إلى السماء، صلاتنا من أجل السلام. فهي، كأم، تتألم بسبب الشرور التي تصيب أبناءها، ولا سيما الصغار والضعفاء. وكم من مرة، على مرّ القرون، أكّدت ذلك من خلال الرسائل والظهورات.

تابع البابا يقول وعند إعلانه عقيدة الانتقال، فيما كانت الخبرة المأساوية للحرب العالمية الثانية لا تزال حيّة وملتهبة، كتب البابا بيوس الثاني عشر: "نأمل أن يقتنع جميع الذين يتأملون الأمثلة المجيدة لمريم أكثر فأكثر بقيمة الحياة البشرية"، وتمنى ألا يتكرر أبدًا "إهدار الأرواح البشرية وإشعال الحروب".

وخلص الحبر الأعظم إلى القول كم هي آنيّة هذه الكلمات! فحتى اليوم، وللأسف، نشعر بالعجز أمام تفشي عنفٍ يزداد صمماً ولا مبالاة أمام أي بادرة إنسانية. ومع ذلك، يجب ألّا نتوقف عن الرجاء: فالله أعظم من خطيئة البشر. ويجب ألّا نستسلم لغلبة منطق الصراع والسلاح. مع مريم، نحن نؤمن أن الرب يواصل نجدة أبنائه، متذكّراً رحمته. وفي رحمته وحدها يمكننا أن نجد الدرب نحو السلام.