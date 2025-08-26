البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل المستشار محمد عبد السلام ويؤكِّد أهمية الحوار بين الأديان (@VATICAN MEDIA)

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، المستشار محمد عبد السلام، يوم الاثنين ٢٥ أغسطس، في القصر الرسولي بالفاتيكان. وقد أكَّد اللقاء الدور المحوري للحوار بين الأديان في تعزيز السلام والأخوَّة الإنسانية، والمساهمة في معالجة الأزمات والصراعات العالمية.

وفي تعليقه على اللقاء، أعرب المستشار عبد السلام عن سعادته بهذا اللقاء، واصفًا إيَّاه بأنه فرصة مهمَّة لتعزيز جهود قادة الأديان في الدعوة إلى إنهاء الصِّراعات وترسيخ السلام. كما جدَّد تأكيد التزام مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، بتعزيز دور القيادات والمؤسَّسات الدينية في تعزيز السلام.