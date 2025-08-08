البابا يبرق معزيا ومؤكدا قربه وصلاته عقب سقوط مروحية في غانا

أكد البابا لاوُن الرابع عشر قربه من غانا وتعازيه وصلاته عقب سقوط المروحية العسكرية وموت مَن كانوا على متنها.

في برقية موجهة إلى رئيس مجلس أساقفة غانا المطران ماثيو غيامفي أسقف سوياني، تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أكد قداسة البابا لاوُن الرابع عشر تعازيه لوفاة وزراء ومسؤولين حكوميين وغيرهم راحوا ضحية سقوط طائرة مروحية عسكرية الأربعاء ٦ آب أغسطس. كما ويوكل الأب الأقدس نفوس الموتى إلى رحمة الله كلي القدرة. وتابعت البرقية أن البابا يصلي من أجل مَن فقدوا أحباءهم وعائلات الضحايا، ويؤكد الأب الأقدس من جهة أخرى قربه الروحي من هذه الأمة في هذه اللحظة العصيبة.

هذا وكانت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الغانية قد أقلعت صباح الأربعاء من العاصمة أكرا متوجهة إلى أوباسي في شمال غرب البلاد وعلى متنها، وإلى جانب أفراد الطاقم الثلاثة ثلاثة من المسؤولين الحكوميين ووزيران، وسقطت الطائرة في منطقة أشانتي. وقد أعلن رئيس غانا جون ماهاما حدادا وطنيا.