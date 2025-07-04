البابا يستقبل رئيس وزراء الجبل الأسود

بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم، في القصر الرسولي بالفاتيكان، دولة رئيس وزراء الجبل الأسود، السيّد ميلويكو سباييتش، الذي اجتمع لاحقًا بأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، يرافقه المطران بول ريتشارد غالاغر، أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة السرّ، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الجيدة القائمة، كما تمّ التطرق إلى بعض القضايا المتعلّقة بالعلاقات بين الكنيسة والدولة. كما تناولت المحادثات قضايا إقليمية ودولية، مع التركيز بشكل خاص على توسّع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول البلقان الغربية، والوضع الراهن للصراع الدائر في أوكرانيا.