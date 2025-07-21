مكالمة هاتفية بين البابا والرئيس الفلسطيني عباس. بيان دار الصحافة الفاتيكانية

تلقى البابا لاون الرابع عشر هذا الاثنين مكالمة هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جدد خلالها الحبر الأعظم دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي إزاء التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن لاون الرابع عشر شدد على ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان، كما سبق أن قال البابا في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر الأحد.

أضاف البيان أنه نظراً إلى الوضع الإنساني المأساوي تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص الذين يعانون من تبعات الصراع، والسماح بدخول المعونات الإنسانية بالشكل المناسب.

وختم بيان الكرسي الرسولي لافتا إلى أنه هذا العام تصادف الذكرى السنوية العاشرة للاتفاق الشامل الذي تم التوقيع عليه بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين في السادس والعشرين من حزيران يونيو ٢٠١٥ ودخل حيز التنفيذ في الثاني من كانون الثاني يناير ٢٠١٦.