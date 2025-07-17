البابا لاوُن الرابع عشر يؤكد قربه الروحي من رعية العائلة المقدسة في غزة (AFP or licensors)

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البابا لاوُن الرابع عشر يؤكد قربه الروحي من رعية العائلة المقدسة في غزة

أكد قداسة البابا لاوُن الرابع قربه الروحي من رعية العائلة المقدسة في غزة اليوم الخميس السابع عشر من تموز يوليو ذلك في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.

أشارت البرقية إلى أن الأب الأقدس تلقى بحزن عميق نبأ وقوع ضحايا وجرحى جراء الهجوم العسكري على رعية العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، وأكد لكاهن الرعية الأب غابرييلي رومانيليي وللرعية بأسرها قربه الروحي. وأوكل الأب الأقدس أرواح الموتى إلى رحمة الله وقال إنه يصلّي من أجل شفاء الجرحى. وجدد البابا لاوُن الرابع عشر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار معربًا عن أمله العميق من أجل الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة.