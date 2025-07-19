البابا يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والوضع الإنساني المأساوي لسكان غزة

تلَقى قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح أمس الجمعة مكالمة هاتفية من رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وشدد قداسته، حسبما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، على ضرورة التفاوض لإنهاء الحرب ومعاناة سكان غزة.

في بيان صدر الجمعة ١٨ تموز يوليو عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بتلقي قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم ذاته في كاستيل غاندولفو مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك عقب الهجوم العسكري من قِبل الجيش الإسرائيلي الخميس ١٧ تموز يوليو على رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة حسبما ذكر البيان.

وواصلت دار الصحافة أن قداسة البابا قد جدد خلال المكالمة الهاتفية نداءه من أجل منح دفعة للعملية التفاوضية ولبلوغ وقف لإطلاق النار وإنهاء للحرب. وقد أعرب البابا لاوُن الرابع عشر مجدَّدا عن القلق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لسكان غزة، وضع يدفع ثمنه المؤلم بشكل خاص الأطفال والمسنون والمرضى.

وختم البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن قداسة البابا قد شدد مجدَّدا على الضرورة الملحة لحماية أماكن العبادة، وفي المقام الأول حماية المؤمنين والأشخاص جميعا في فلسطين وإسرائيل.