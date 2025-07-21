البابا لاوُن الرابع عشر يجري مكالمة هاتفية مع رائد الفضاء باز ألدرين الذي هبط على سطح القمر سنة ١٩٦٩

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بيانا جاء فيه أن قداسة البابا فد أجرى مكالمة هاتفية مساء الأحد ٢٠ تموز يوليو مع رائد الفضاء باز ألدرين الذي شارك في الهبوط على القمر ٥٦ سنة مضت.

أجرى قداسة البابا لاوُن الرابع عشر مساء الأحد ٢٠ تموز يوليو مكالمة هاتفية مع رائد الفضاء باز ألدرين الذي هبط على سطح القمر في ٢٠ تموز يوليو ١٩٦٩. وقد كان رائد الفضاء من طاقم سفينة أبولو ١١ مشاركا هكذا في هذا الحدث الهام. وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الأب الأقدس قد استعاد مع رائد الفضاء ذكرى هذا الحدث التاريخي والذي يشهد لقدرات البشر. وتابعت دار الصحافة أنه وانطلاقا من كلمات المزمور ٨ قد تأمل البابا الاوُن الرابع عشر مع رائد الفضاء باز ألدرين حول سر الخليقة، عظمتها وهشاشتها. وقبل إنهاء المكالمة الهاتفية بارك الأب الأقدس ألدرين وعائلته ومعاونيه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن باز ألدرين وقبل عودته إلى الأرض كان قد قرأ في نقل تلفزيوني مباشر مقطعا من هذا المزمور تحديدا، رقم ٨: "عندما أرى سمواتك صُنع أصابعك، والقمر والكواكب التي ثبتَّها، ما الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟".

وكان البابا بولس السادس قد تحدث عن الهبوط على القمر أسبوعا قبل النجاح في هذا أي تحديدا في ١٣ تموز يوليو ١٩٦٩. وانطلق في حديثه من هذا المزمور تحديدا وواصل معلقا على ما جاء فيه أن الإنسان، خليقة الله هذا، والذي هو في جوهر هذا الحدث أكثر من القمر ذاته، يكشف كم هو كبير، يكشف الجانب الإلهي، لا فيه هو بل في أصله ومصيره، وتحدث قداسة البابا عن قيمة الإنسان وكرامته، روحه وحياته.