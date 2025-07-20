البابا يدعو إلى وقف الحروب لأن العالم لم يعد يحتمل

قال الحبر الأعظم: لا بد من الصلاة على نية السلام ومن السعي إلى إقناع جميع الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، والحوار وإلقاء السلاح، لأن العالم لم يعد يحتمل. هناك صراعات وحروب كثيرة، لا بد من العمل فعلاً من أجل السلام، ورفع الصلاة واضعين ثقتنا بالله، مع مواصلة العمل.

رداً على سؤال بشأن مكالمته الهاتفية الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو، قال لاون الرابع عشر: لقد تكلمنا، ونُشر ذلك. وقد أصرينا على ضرورة حماية الأماكن المقدسة الخاصة بالديانات كافة. لا بد من العمل معاً أيضا في هذا الاتجاه وضمان الاحترام للأشخاص والأماكن المقدسة، والسعي إلى التخلي عن هذا الكم الهائل من العنف والحقد والحروب.