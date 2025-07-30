البابا يقول للشبان: كونوا نوراً ورجاءً ولتكن صرختكم من أجل السلام في العالم

الجولة التي قام بها لاون الرابع عشر في ختام القداس شملت الساحة الفاتيكانية وشارع المصالحة، وقد فاجأ حوالي مائة وعشرين ألف شاب وشابة قدموا من إيطاليا ومختلف أنحاء العالم لمناسبة الاحتفال اليوبيلي. وقال لهم البابا إن صرخاتهم سُتسمع حتى أقاصي الأرض، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى رسائل الرجاء، وبالتالي لا بد أن ينقل الشبان هذه الرسائل إلى العالم باستمرار.

وأضاف لاون الرابع عشر أنه ستتسنى للشبان، خلال الأيام المقبلة، فرصة أن يعكسوا نعمة الله، ورسالة الرجاء وسيكونون بمثابة نور لمدينة روما. وقال: لنسر معاً بإيماننا بيسوع المسيح، ولا بد أن تكون صرختنا من أجل السلام في العالم. وطلب في الختام من الحاضرين في الساحة الفاتيكانية أن يكرروا من بعده قائلين: نريد السلام في العالم.