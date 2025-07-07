البابا

البابا يتلقى سيارتين كهربائيتين لاستخدامهما في الزيارات الرسولية

خلال زيارته الخميس ٣ تموز يوليو كاستيل غاندولفو تَسَلم البابا سيارتين كهربائيتين، لتَنَقل قداسته خلال زياراته الرسولية، هما ثمرة تعاون بين الدرك الفاتيكاني وشركة Exelentia ومجموعة Club Car. وقد أشرف الدرك على كل مراحل هذا المشروع لتنفيذ السيارتين والتين تجمعان بين التصميم الهندسي رفيع المستوى والكفاءة الميكانيكية والإلكترونية، وقد نُفذتا بفضل عمل فنيين وعمال متخصصين من خلال عمل يدوي وحرفي دقيق لضمان تماشي السيارتين مع معايير الاستدامة واحترام البيئة، هذا بالطبع مع ضمان احترام معايير السلامة.