البابا يستقبل زيلينسكي ويؤكد استعداد الفاتيكان لاستضافة مفاوضات سلام

استقبل البابا لاوُن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الإقامة الصيفية بفيلا باربيريني في كاستل غاندولفو، حيث جرى لقاء ودي تركز حول ضرورة إيجاد "مسارات سلام عادلة ودائمة"، مع التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وقد عبّر البابا خلال المحادثات عن ألمه العميق إزاء معاناة الضحايا الأبرياء جراء النزاع، وشجع على بذل "كل جهد ممكن" من أجل تحرير الأسرى. من جانبه، كشف الرئيس الأوكراني للصحفيين أنه طلب دعم الكرسي الرسولي في قضية إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا، و

مسارات سلام "عادلة ودائمة"، والحوار كسبيل لإنهاء الأعمال العدائية، والصلاة والقرب من الشعب الأوكراني، والجهود المبذولة من أجل تحرير الأسرى، و”الاستعداد لاستقبال ممثلي روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان من أجل مفاوضات سلام” — كانت هذه أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس، ٩ تموز يوليو، في كاستل غاندولفو، البابا لاوُن الرابع عشر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ويزور زيلينسكي إيطاليا للمشاركة في الدورة الرابعة من "مؤتمر تعافي أوكرانيا"، الذي يُعقد يومي ١٠ و١١ تموز يوليو في مركز المؤتمرات "لا نوفولا" في حي EUR بالعاصمة روما. وقد عُقد اللقاء – وهو الثاني بين الزعيمين – في فيلا باربيريني، حيث وصل زيلينسكي إليها ضمن موكب طويل من السيارات المصفحة، وعند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر تقريبًا، دخل الرئيس الأوكراني من بوابة جانبية إلى حدائق الفيلا، حيث استُقبل من قِبل المونسينيور ليوناردو سابيينزا، الوكيل عن دار العائلة البابوية، الذي رافقه حتى مدخل المقر البابوي.

وعقب ذلك، جرى "اللقاء الودي" بين الطرفين في جلسة خاصة، أكد خلالها – وفق ما أفاد به بيان صادر عن الكرسي الرسولي – "أهمية الحوار كطريق مفضّل لإنهاء الأعمال العدائية". كما عبّر الأب الأقدس عن "ألمه تجاه الضحايا"، وجدد صلاته وقربه من الشعب الأوكراني، مشجعًا على "بذل كل جهد ممكن لتحرير الأسرى والبحث عن حلول مشتركة". ولفت البيان إلى أن البابا قد "جدد تأكيد استعداده لاستضافة ممثلي روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان من أجل التفاوض". وقد أراد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يُعرب عن امتنانه للبابا لاوُن الرابع عشر من خلال هدية رمزية: ألبوم مخصص للتقليد الأيقوني الأوكراني، يضم نخبة من أشهر روائع الفن المقدس من القرن الحادي عشر إلى القرن الثامن عشر.

وعند الساعة الثانية بعد الظهر، أطل البابا والرئيس الأوكراني من شرفة فيلا باربيريني، ووجها التحية لحشد صغير من الصحفيين والمارة تجمّعوا في الشارع. وبعد خمس دقائق، نزل زيلينسكي إلى فناء الفيلا وتحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين، قائلاً: "أنا ممتن للغاية لقداسته على هذا اللقاء، ولأنه استضافنا، وبالطبع على مساعدته، ومساعدة الفاتيكان". مساعدة قال إنها تتجلى في "الصلاة"، لكنها تمتد خصوصًا إلى الجهود المتعلقة بإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا قسرًا إلى روسيا. ومنذ بداية الحرب، ما فتئ زيلينسكي يطلب دعم الكرسي الرسولي في هذه المهمة، إلى جانب قضية تحرير الأسرى. وقد أُطلقت "آلية" بهذا الخصوص – كما وصفها الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان – إثر المبادرة التي أرادها البابا فرنسيس عام ٢٠٢٣، بإرسال الكاردينال ماتيو ماريا زوبّي إلى كييف، ثم إلى موسكو، ولاحقًا إلى واشنطن وبكين. وقد أسفرت هذه التحركات عن نتائج ملموسة، أبرزها عودة عدد من الأطفال والمراهقين إلى أوكرانيا، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى، من بينهم الكاهنان إيفان ليفيتسكي وبوهدان هيليتا، اللذان أُفرج عنهما في حزيران يونيو ٢٠٢٤.

وقد عبّر زيلينسكي علنًا عن امتنانه للكرسي الرسولي تقديرًا لهذه الجهود الإنسانية. هذا وقد جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من كاستل غاندولفو، امتنانه للبابا لاوُن الرابع عشر وطلب المساعدة من الكرسي الرسولي لإعادة "أبنائنا" إلى عائلاتهم في أوكرانيا. وقال في تصريح على هامش اللقاء مع البابا: "إنها مسألة بالغة الأهمية تحدثنا عنها مع قداسته، في لحظة مفصلية جدًا"، وأضاف: "نحن بطبيعة الحال نرغب في السلام، نريد أن تنتهي هذه الحرب، ونعوّل كثيرًا على دور الفاتيكان، وعلى أن يتمكن الكرسي الرسولي وقداسته من مساعدتنا في عقد لقاء رفيع المستوى بين القادة لوضع حدّ لهذا النزاع". وبحدود الساعة الثانية وعشر دقائق بعد الظهر، غادر زيلينسكي والوفد المرافق له الذي ضمّ أيضًا، السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي أندريي يوراش، ورئيس ديوان الرئاسة أندريي يرماك، مقر فيلا باربيريني.

إنّ اللقاء الذي جمع الطرفين هو الثاني من نوعه. فقد سبق أن اجتمع البابا بالرئيس الأوكراني في جلسة خاصة يوم ١٨ أيار مايو الماضي، عقب القداس الذي احتفل به البابا لاوُن الرابع عشر بمناسبة بدء حبريته، والذي شارك فيه زيلينسكي برفقة زوجته أولينا زيلينسكا. وعلى هامش ذلك الاحتفال، استُقبل الرئيس الأوكراني في قاعة جانبية من قاعة بولس السادس، بعد لقائه مع رئيسة البيرو دينا إيرسيليا بولوارتي سيغارا. وعقب اللقاء، نشر زيلينسكي رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة X، عبّر فيها عن شكره للبابا على كلماته عن أوكرانيا في صلاة "افرحي يا ملكة السماء" يوم الأحد السابق، لا سيّما لحديثه عن "ضرورة تحقيق سلام عادل". وكان قد سبق هذا اللقاء اتصال هاتفي في ١٢ أيار مايو، أعلن عنه زيلينسكي أيضًا عبر X، حيث كشف عن دعوته للبابا لزيارة أوكرانيا، قائلاً في منشوره: "إنَّ زيارة من هذا النوع ستبعث رجاء حقيقيًا في نفوس المؤمنين وكل أبناء شعبنا".