البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني

عرَّفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها اليوم باستقبال البابا لاوُن الرابع عشر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر اليوم الأربعاء ٢ تموز يوليو في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيسة مجلس الوزراء في إيطاليا السيدة جورجا ميلوني، والتي التقت لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أضاف أنه قد تم خلال المحادثات الودية في أمانة السر تأكيد العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وإيطاليا، كما وتم التطرق إلى الالتزام المشترك من أجل السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط والمساعدات الإنسانية في غزة. تم التوقف من جهة أخرى، حسبما تابع البيان، عند بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وأيضا عند مواضيع تهم الكنيسة والمجتمع الإيطالي.