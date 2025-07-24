البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

عرَّف بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان له باستقبال البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم الخميس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم الخميس ٢٤ تموز يوليو في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أضاف أن السيد الرئيس قد التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين برفقة وكيل أمانة السر لتعددية الأطراف في قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران دانييل باخو.

وقد تم خلال المحادثات الودية في أمانة السر، حسبما ذكرت دار الصحافة، التشديد على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي والجزائر، كما وتم التطرق إلى بعض جوانب حياة الكنيسة في هذا البلد. هذا وتمت الإشارة من جهة أخرى إلى الوضع الجيوسياسي الحالي وأهمية الحوار بين الأديان والتعاون الثقافي في بناء السلام والأخوّة في العالم.