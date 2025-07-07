البابا يصل كاستيل غاندولفو، الإقامة الصيفية للبابوات بالقرب من روما

كانت أعداد كبيرة من المؤمنين في انتظار قداسة البابا لاوُن الرابع عشر لدى وصوله في الخامسة من بعد ظهر أمس الأحد الإقامة الصيفية للبابوات في كاستيل غاندولفو.

توجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر أمس الأحد ٦ تموز يوليو إلى كاستيل غاندولفو، أي الإقامة الصيفية للبابوات والتي وصلها في حوالي الخامسة من بعد الظهر، حيث سيظل هناك حتى ٢٠ من الشهر ليعود لقضاء بعض الأيام في هذه الإقامة مجدَّدا في شهر آب أغسطس. هذا وقد كان في استقبال الأب الأقدس على طول الطريق المؤدي إلى فيلا باربريني حيث سيقيم عدد كبير من المؤمنين لتحية البابا. وقد حيا الأب الأقدس الجميع لدى وصوله وصافح الكثير منهم ثم عاد ليوجه التحية من شرفة الإقامة عقب دخوله.

هذا وقد صرح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني مساء أمس الأحد أن قداسة البابا قد أعرب عن سعادته لوجوده في كاستيل غاندولفو وأن يواصل عمله في مكان بمثل هذا الجمال حسبما نقل بروني عن البابا. أعرب الأب الأقدس من جهة أخرى عن امتنانه على الفرص التي ستتوفر للقاء سكان هذه المنطقة خلال الأيام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن البابا لاوُن الرابع عشر سيترأس الأحد ١٣ تموز يوليو القداس في الرعية البابوية للقديس توما دا فيلّانوفا وسيتلو صلاة التبشير الملائكي في ساحة الحريّة. ثم سيحتفل في ٢٠ تموز يوليو بالقداس في كاتدرائية ألبانو، وبعد الظهر سيعود إلى الفاتيكان. وخلال كل شهر تموز يوليو، سيتم تعليق اللقاءات الخاصة والمقابلات العامة على أن تُستأنف يوم ٣٠ تموز يوليو. وسيعود البابا مرة أخرى إلى كاستيل غاندولفو من ١٥ إلى ١٧ آب أغسطس.