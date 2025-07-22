الكاردينال اندريه فانتروا (AFP or licensors)

البابا

البابا لاوُن الرابع عشر يبرق معزيًا بوفاة الكاردينال أندريه فانتروا

أبرق قداسة البابا لاوُن الرابع عشر إلى رئيس أساقفة باريس المطران لوران اولريك معزيًا بوفاة الكاردينال أندريه فانتروا رئيس أساقفة باريس الفخري الجمعة الثامن عشر من تموز يوليو عن عمر اثنين وثمانين عاما. وقد عبّر الأب الأقدس في برقية التعزية التي نُشرت اليوم الثلاثاء عن قربه الروحي لاسيما من أقارب الكاردينال الراحل، ومن العاملين الصحيين في دار ماري - تريز الذين ساندوه خلال فترة المرض، ومن الكهنة والمؤمنين في أبرشية باريس حيث كان راعيها الصالح والغيور لمدة اثني عشر عاما.