البابا لاوُن الرابع عشر يوجه برقية بمناسبة الجمعية العامة العادية الـ١٣ لجمعية معلمي التعليم المسيحي في أمريكا اللاتينية

من السابع وحتى الحادي عشر من تموز يوليو ٢٠٢٥ في أسونسيون، عاصمة باراغواي.

بمناسبة الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لجمعية معلمي التعليم المسيحي في أمريكا اللاتينية، وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر برقية باللغة الإسبانية إلى رئيس هذه الجمعية الأب ماريو سيغورا بونيلا، حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

حيّا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر منظمي الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة والمشاركين فيها وفي اليوم الدراسي العاشر لجمعية معلمي التعليم المسيحي في أمريكا اللاتينية ذلك من السابع وحتى الحادي عشر من تموز يوليو في مدينة أسونسيون في باراغواي. وإذ أمل أن يكون الهدف الرئيسي للقاء التأمل في شخص يسوع الناصري، محور التعليم المسيحي وغايته، شجع الأب الأقدس على أن يجددوا، انطلاقًا من هذه المعرفة المُحبة للمسيح، الرغبة في إعلانه والبشارة. وفي ختام البرقية، منح قداسة البابا لاوُن الرابع عشر الجميع البركة الرسولية.