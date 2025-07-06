البابا لاوُن الرابع عشر يوجه رسالة إلى العاملين في جريدة Osservatore di strada لمناسبة مرور ثلاث سنوات على إصدارها

Osservatore di strada هي جريدة شهرية تصدر عن أوسيرفاتوري رومانو لتسليط الضوء على مَن يقصيهم المجتمع. ولمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدورها وجه البابا لاوُن الرابع عشر إلى العاملين في الجريدة رسالة لتهنئتهم وتوجيه الشكر إليهم.

في ٢٩ حزيران يونيو ٢٠٢٢ أي ٣ سنوات مضت صدرت عن أوسيرفاتوري رومانو، والتي يعني عنوانها "المراقب الروماني"، جريدة شهرية إلى جانب تلك اليومية وقد أُطلق عليها اسم Osservatore di strada أي "مراقب الطريق" وذلك للفت الأنظار إلى مَن يتعرضون إلى الإقصاء في المجتمع. وفي الذكرى الثالثة لإطلاق هذه المبادرة وجّه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر رسالة لتهنئة العاملين في الجريدة. وكتب قداسته إنه يريد الاتحاد معهم في احتفالهم هذا ببعض كلمات تُختصر في كلمة واحدة: شكرا. وتابع أن هذا الشكر موجَّه إليكم جميعا يا من تسيرون إلى الأمام منذ ثلاث سنوات بهذه الخبرة الصغيرة لكن الهامة. شكرا على جريدتكم هذه، واصل البابا لاوُن الرابع عشر، والتي فيها، وكما قال سلفي الحبيب البابا فرنسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي ٢٩ حزيران يونيو ثلاث سنوات مضت، يصبح الأخيرون الأبطال. وقال الأب الأقدس للعاملين في الجريدة أنهم من يساهمون بمواهبهم في أن تصدر جريدتهم التي وصفها قداسته بالفريدة، وأنهم مَن يوزعها كل أحد مجانا على الحجاج في ساحة القديس بطرس مرافقين هكذا بحضوركم الرقيق البابا قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي وبعدها.

تحدث البابا لاوُن الرابع عشر في رسالته بعد ذلك عن أهمية عملهم وذلك لأنه يساعدنا على تذكر أن العالم يجب النظر إليه من الطرقات أيضا، وذلك من خلال شجاعة تغيير وجهة النظر وإسقاط النماذج والقناعات التي غالبا ما تَحُول دون رؤية حقيقية وأكثر عمقا ودون الإصغاء إلى صوت مَن لا صوت لهم. وحيا قداسة البابا هنا العاملين في الجريدة وشجعهم على السير قدما بثقة.

ليكن الله معكم دائما، تابع الأب الأقدس، ولنتعرف نحن دائما عليه فيكم. وأضاف أن يد الله في قصصهم هي شهادة حية على أن كل شيء يُفتدى وأن ما من قصة هي بلا رجاء إن آمَنّا بمحبة الله. وختم البابا لاوُن الرابع عشر رسالته إلى العاملين في الجريدة الشهرية Osservatore di strada مؤكدا أن شفقتهم وتواضعهم هما هبة ثمينة لنا جميعا، وأن رجاءهم حتى وسط الصعاب هو مثال بالنسبة للكنيسة وللعالم.