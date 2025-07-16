البابا يوجه رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الوطني العشرين لائتلاف نقابي إيطالي كبير

العمل من أجل تعزيز منظومة علاقات اجتماعية أكثر إنسانية ومجتمع سلمي وعادل في خدمة التنمية البشرية المتكاملة وخير العائلة البشرية. هذا ما تحدث عنه البابا لاوُن الرابع عشر في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الوطني لائتلاف Cisl النقابي الإيطالي.

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني العشرين لأحد أكبر الائتلافات النقابية في إيطاليا، Cisl، وجه البابا لاوُن الرابع عشر الأربعاء ١٦ تموز يوليو رسالة إلى المشاركين في المؤتمر تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين قرأها روبرتو بيتساني الذي ترأس هذا الموعد الهام للائتلاف النقابي. وبدأت الرسالة مشيرة إلى الموضوع الذي اختير محور المؤتمر العشرين، وهو شجاعة المشاركة. وواصلت ناقلة رغبة قداسة البابا في التعبير لمنظمي المؤتمر والمشاركين فيه بمداخلاتهم عن تقديره لهذا الحدث الذي يشكل خطوة هامة في نشاط هذا الائتلاف النقابي.

هذا وتنقل الرسالة من جهة أخرى رجاء قداسة البابا لاوُن الرابع عشر أن يحفز هذا اللقاء الهام التزاما متجددا من أجل تعزيز تحسيس الجميع أمام المسؤولية الاجتماعية. كما ورغب الأب الأقدس في التشديد على ضرورة عدم نسيان الهدف المشترك المتمثل في الإسهام في الحفاظ على ما يصفه القديس أغسطينوس بهدوء النظام، وتعزيز منظومة علاقات اجتماعية أكثر إنسانية ومجتمع سلمي وعادل في خدمة التنمية البشرية المتكاملة وخير العائلة البشرية.

وختمت الرسالة، التي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ناقلة تأكيد البابا لاوُن الرابع عشر تذكره الجميع في الصلاة كما ويمنحهم قداسته البركة الرسولية.