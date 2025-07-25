قداسة البابا يوجه رسالة إلى الرئيس الإيطالي ماتاريلا لمناسبة عيد ميلاده

لمناسبة احتفال سيرجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بعيد ميلاده في ٢٣ تموز يوليو وجه إليه البابا لاوُن الرابع عشر رسالة هنأه فيها وأكد صلاته من أجله ومن أجل المهمة التي يقوم بها.

وجّه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر رسالة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا لمناسبة احتفال الأخير في ٢٣ تموز يوليو بعيد ميلاده. وكتب الأب الأقدس، حسبما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، إنه يريد لهذه المناسبة أن يوجه للرئيس تهانيه القلبية، كما ويؤكد له صلاته من أجل شخصه والمهمة الرفيعة التي يقوم بها بروح إنكار للذات لصالح وحدة الأمة الإيطالية العزيزة. وتابع البابا لاوُن الرابع عشر أنه يتقاسم الفرح لهذه المناسبة السعيدة مع القريبين من الرئيس ماتاريلا ومَن يرافقونه، وذلك بمحبة وامتنان على خدمته المثالية التي لا تعرف الكلل لصالح السلام والوفاق بين الشعوب.

وختم الأب الأقدس رسالته، حسبما ذكرت دار الصحافة في بيانها، موكلا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا إلى الشفاعة الأمومية لمريم العذراء والقديسين شفعاء إيطاليا. ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للرئيس الإيطالي وعائلته ومعاونيه ولإيطاليا كلها.