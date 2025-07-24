البابا لاوُن الرابع عشر يوجه رسالة إلى المشاركين في المجمع العام للرؤساء الإقليميين الدومينيكان

تأكيد قربه وصلاته، والتشجيع على مواصلة رسالتهم في قلب الكنيسة في أمانة لكاريزما وروحانية القديس دومينيك، هذا ما تتضمنه رسالة وجهها البابا لاوُن الرابع عشر إلى المشاركين في المجمع العام للرؤساء الإقليميين الدومينيكان.

لمناسبة انعقاد المجمع العام للرؤساء الإقليميين الدومينيكان في كراكوف البولندية من ١٧ تموز يوليو حتى ٨ آب أغسطس وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر رسالة بدأها مؤكدا قربه من المشاركين جميعا في الصلاة. ثم تحدث الأب الأقدس عن تزامن المجمع العام مع الاحتفال بالسنة اليوبيلية وأعرب عن ثقته في أن أيام النعمة هذه هي فرصة لتجدد متجذر في الرجاء الذي لا يُخيِّب أبدا وفي الوعي بأن الرب قد دعانا كواعظين لإعلان النبأ السار وسط تحديات اليوم. أشاد البابا لاوُن الرابع عشر بعد ذلك بالموضوع الذي اختير جوهر المجمع العام وهو كيفية التعامل بشكل محدد مع أشكال الوعظ المختلفة والموجهة إلى أربع فئات من الأشخاص، أي مَن لا يعرفون يسوع بعد، المؤمنون المسيحيون، مَن ابتعدوا عن الكنيسة، ثم الشباب ممن هم في هذه الأوضاع. وأضاف الأب الأقدس أنه يصلي كي تُمَكنكم تشاوراتكم، قال البابا، من الإصغاء بانتباه إلى الروح القدس الذي يواصل إرشاد الكنيسة إلى الحق كله.

وتابع قداسة البابا أنه يرجو من جهة أخرى أن يعزز الوقت الذي سيمضونه معا التزامهم بخدمة جسد المسيح بأسلوب الحياة الإنجيلية الذي اختاره القديس دومينيك، وأن تعزز خبرة الأخوّة والصلاة المتقاسَمة روابط الشركة التي توحدكم كدومينيكان، قال قداسته، وأن تحفزكم على عيش دعوتكم كواعظين متأملين بشكل أكثر كمالا دائما. وهكذا، وفي إمانة لكاريزما وروحانية مؤسِّسكم، واصل الأب الأقدس، ستواصلون بدون شك رسالتكم في قلب الكنيسة.

وفي ختام الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المجمع العام للرؤساء الإقليميين الدومينيكان، والمنعقد في كراكوف البولندية من ١٧ تموز يوليو حتى ٨ آب أغسطس، أوكل البابا لاوُن الرابع عشر المجمع العام إلى شفاعة العذراء سيدة الوردية، ثم منح البركة الرسولية لجميع أعضاء الرهبنة كعربون حكمة وفرح وسلام في الرب.