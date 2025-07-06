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البابا لاوُن الرابع عشر: لنطلب من العذراء مريم أن نصبح نحن أيضًا عمّالًا فرحين في ملكوت الله البابا لاوُن الرابع عشر: لنطلب من العذراء مريم أن نصبح نحن أيضًا عمّالًا فرحين في ملكوت الله  (ANSA)
البابا

البابا لاوُن الرابع عشر: لنطلب من العذراء مريم أن نصبح نحن أيضًا عمّالًا فرحين في ملكوت الله

"إنَّ الكنيسة والعالم لا يحتاجان إلى أشخاص يؤدّون واجباتهم الدينية مُظهرين إيمانهم كمجرد بطاقة خارجية؛ بل يحتاجان إلى عمّال يرغبون في العمل في حقل الرسالة، إلى تلاميذ عاشقين يشهدون لملكوت الله حيثما وُجدوا" هذا ما قاله قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي

تلا قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، ظهر اليوم الأحد، صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة، ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها يُذكّرنا إنجيل اليوم بأهمية الرسالة التي نحن جميعًا مدعوّون إليها، كلٌّ بحسب دعوته وفي الظروف الواقعية التي وضعه فيها الربّ. لقد أرسل يسوع اثنين وسبعين تلميذًا، وهذا الرقم الرمزي يدلّ على أنّ رجاء الإنجيل موجَّه إلى جميع الشعوب. هذه هي سعة قلب الله، وحصاده الوافر، أي العمل الذي يقوم به في العالم لكي يصل حبّه إلى جميع أبنائه ويخلّصهم. وفي الوقت عينه، يقول يسوع: "الحَصادُ كَثيرٌ وَلَكِنَّ العَمَلَةَ قَليلون. فَاسأَلوا رَبَّ الحَصادِ أَن يُرسِلَ عَمَلَةً إِلى حَصادِهِ".
تابع الأب الأقدس يقول من جهة، كزارع وبسخاء، خرج الله إلى العالم لينثر البذار، وغرس في قلب الإنسان والتاريخ رغبة في اللانهاية، وتوقًا إلى حياة كاملة وخلاص يحرّره. ولهذا فالحصاد كثير، وملكوت الله، كالبذرة، ينبت في الأرض. ونساء ورجال زمننا، حتى عندما يبدو أنهم قد انجرفوا خلف أمور كثيرة، إلا أنَهم ينتظرون حقيقة أسمى، ويبحثون عن معنى أعمق لحياتهم، ويتوقون إلى العدالة، ويحملون في داخلهم شوقًا إلى الحياة الأبدية.
أضاف الحبر الأعظم يقول لكن، من جهة أخرى، قليلون هم العمَلة الذين يذهبون لكي يعملوا في الحقل الذي زرعه الرب، والقادرون على أن يتعرَّفوا، بعيني يسوع، على السنابل الناضجة للحصاد. فهناك أمر عظيم يريد الربّ أن يتمّه في حياتنا وفي تاريخ البشرية، ولكن القليلين فقط هم الذين ينتبهون له، ويتوقفون لكي يقبلوا العطيّة، والذين يعلنونه ويحملونه إلى الآخرين.
تابع الأب الأقدس يقول أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إنَّ الكنيسة والعالم لا يحتاجان إلى أشخاص يؤدّون واجباتهم الدينية مُظهرين إيمانهم كمجرد بطاقة خارجية؛ بل يحتاجان إلى عمّال يرغبون في العمل في حقل الرسالة، إلى تلاميذ عاشقين يشهدون لملكوت الله حيثما وُجدوا. قد لا يكون هناك نقص في "المسيحيين الموسميين"، الذين يفتحون أحيانًا المجال لبعض المشاعر الدينية الطيبة أو يشاركون في بعض المناسبات؛ لكن القليلين هم المستعدّون لكي يعملوا يومًا بعد يوم في حقل الله، ويزرعوا في قلوبهم بذرة الإنجيل، لكي يحملوها بعد ذلك إلى الحياة اليومية: في العائلة، وأماكن العمل والدراسة، والبيئات الاجتماعية المختلفة، وللذين هم في العَوَز.
أضاف الحبر الأعظم يقول ولكي نقوم بذلك، نحن لا نحتاج إلى الكثير من النظريات أو المفاهيم الراعوية، بل نحتاج أولًا إلى أن نرفع صلاتنا إلى ربّ الحصاد. فالأولوية هي للعلاقة مع الرب، وتعزيز الحوار معه. وعندها، هو سيجعلنا عمّاله، وسيرسلنا إلى حقل العالم كشهود لملكوته.
وختم البابا لاوُن الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول لنطلب من العذراء مريم، التي قالت بسخاء "هأنذا"، وشاركت في عمل الخلاص، أن تتشفع لأجلنا وترافقنا في مسيرة اتباع الرب، لكي نصبح نحن أيضًا عمّالًا فرحين في ملكوت الله.

 

06 يوليو 2025, 13:26

التبشير الملائكي هو صلاة تتلى لتذكّر سرِّ التجسّد ثلاث مرات في اليوم: عند الساعة السادسة صباحًا، عند منتصف النهار وعند الغروب عند الساعة السادسة مساء. الأوقات التي تقرع فيها أجراس التبشير الملائكي. تأخذ الصلاة اسمها من الجملة الأولى منها – ملاك الرب بشّر مريم العذراء – وتقوم على قراءة مختصرة لثلاثة نصوص بسيطة تتمحور حول تجسُّد يسوع المسيح وتلاوة صلاة السلام عليك ثلاث مرات. هذه الصلاة يتلوها البابا في ساحة القديس بطرس ظهر أيام الأحد والأعياد. قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يلقي الحبر الأعظم كلمة قصيرة يستهلّها انطلاقًا من قراءات اليوم. ثم تليها تحيّة الحجاج. من عيد الفصح وإلى عيد العنصرة، تتلى صلاة إفرحي يا ملكة السماء بدلاً من صلاة التبشير الملائكي وهي صلاة نتذكّر من خلالها قيامة يسوع المسيح من بين الأموات وفي ختامها تتلى صلاة المجد للآب لثلاث مرات.

آخر التبشير الملائكي/افرحي يا ملكة السماء

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صلّ مع البابا

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

التبشير الملائكي 

ملاَكُ الَربِّ بشرَّ سيدتنا مريم العذراء،
- فَحَبِلَت من الروح القدس.
السلام عليك يا مريم...

قالت مريمُ للملاك: ها أنا أمَةُ الربّ،
- فليكن لي بحسب قولِكَ
السلام عليك يا مريم...

الكلمة ُ صار جسدًا،
- وحلَّ فينا.
السلام عليك يا مريم...

تضرعي لأجلنا يا والدة الله القدّيسة: لكي نستحق مواعيد المسيح.

لنصلِّ
نسألك اللّهُمَّ، أن تُهطِل نعمتكَ على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عَرَفنا، تجسُّد المَسيح ابنك ببشارة الملاك جبرائيل، نبلغ بواسطة آلامه وصليبه، إلى مجد القيامة بالمسيح ربّنا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس
كما كان في البدء والآن، وعلى الدوام
وإلى دهر الداهرين. آمين (٣ مرات)

الراحة الدائمة أعطهم يا رب،
ونورك الأزلي فليضيء لهم.
فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين

البركة الرسوليّة
الرب معكم. ومع روحك.
ليكن مباركًا اسم الرب.
الآن وإلى الأبد.
معونتنا باسم الرب.
صانع السماوات والأرض.
ليبارككم الله القادر على شيء، الآب والابن والروح القدس.
آمين.