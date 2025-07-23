قبل عودته إلى الفاتيكان البابا يشدد على ضرورة حث الجميع على ترك السلاح واحترام كرامة كل كائن بشري

بعد ١٦ يوما أمضاها في الإقامة الصيفية للبابوات في كاستيل غاندولفو، في عطلة عمل حسبما ذكر، عاد قداسة البابا لاوُن الرابع عشر الثلاثاء ٢٢ تموز يوليو إلى الفاتيكان. وتحدث قبل مغادرته الإقامة الصيفية إلى الصحفيين مشددا على ضرورة حث الجميع عل ترك السلاح والاتجار به الذي هو خلف كل الحروب.

عاد قداسة البابا لاوُن الرابع عشر مساء أمس الثلاثاء ٢٢ تموز يوليو إلى الفاتيكان بعد أن أمضى ١٦ يوما في الإقامة الصيفية للبابوات في غاستيل غاندولفو حيث كان قد توجه إلى هناك في ٦ تموز يوليو. ولدى خروجه من فيلا باربريني للعودة إلى روما، وإلى جانب تحيته المؤمنين الذين أرادوا توديعه، تحدث الأب الأقدس إلى الصحفيين وأجاب على أسئلتهم ومن بينها سؤال حول احتمال أن يتوجه قداسته إلى المناطق التي تعاني ومن بينها غزة. وقال قداسته إن هناك أماكن كثيرة يريد شخصيا أن يتوجه إليها ولكن ليست هذه بالضرورة الطريقة للعثور على إجابة. وشدد بالتالي على ضرورة حث الجميع على الإلقاء بالسلاح وترك ما وراء كل حرب من تجارة حسب قال الأب الأقدس. وواصل البابا أنه كثيرا ما يحدث بسبب الاتجار بالسلاح أن يصبح الأشخاص مجرد أدوات لا قيمة لها، وشدد على أنه من الضروري الإصرار في تأكيد أهمية كرامة كل كائن بشري، مسيحيا كان أو مسلما أو من أي دين، فجميعنا أبناء الله وقد خُلقنا على صورة الله. وأكد قداسة البابا مواصلة هذه الجهود.

وفي إجابته على سؤال حول إقامته في كاستيل غاندولفو قال البابا لاوُن الرابع عشر إنها كانت جيدة جدا وأنه سيعود إلى هنا، وأعرب عن سعادته لما تَلَقى من حفاوة استقبال. وأضاف أنه قد تَمَكن هكذا من تغيير الأجواء قليلا إلا أن هذه كانت بالأحرى عطلة عمل حيث أني لم أتوقف عن متابعة الأحداث، قال البابا. وتابع أنه قد استقبل وتحدث هاتفيا مع بعض قادة الدول وكان هذا أمرا هاما، ذكر الأب الأقدس وختم أن صوت الكنيسة وحمدا لله لا يزال هاما وسنواصل السعي إلى السلام وتعزيزه.