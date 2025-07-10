البابا: السلام هو التزام شخصي يبدأ من القلب

إنّ التعايش السلمي بين الشعوب يتطلّب مسيرة يوميّة من الارتداد داخل كلّ واحد منّا. هذا ما كتبه البابا لاوُن الرابع عشر في ردّه على تساؤلات أمّ شابة، قلقة من واقع العالم اليوم، من خلال صفحات مجلة "Piazza San Pietro" التي تصدر عن بازيليك القديس بطرس، في عددها لشهر تموز يوليو والمخصّص هذا الشهر ليوبيل الشباب.

ماذا سيحدث إذا اجتاحت الحرب كل شيء؟" هذا هو السؤال الذي طرحته زايرا، أم شابة لثلاثة أطفال من بينيفينتو، على البابا لاوُن الرابع عشر، متسائلة عن الحق في السلام، من صفحات عدد تموز يوليو من مجلة Piazza San Pietro، التي تصدر عن بازيليك القديس بطرس، والمخصصة هذا الشهر ليوبيل الشباب. "إنّ صرخة قلبك تصل إلى قلب الله"، يجيب البابا في قسم "حوار مع القراء"، داعياً الجميع - المؤمنين وغير المؤمنين - إلى مسيرة ارتداد للقلب.

إنّ السلام، كما يشرح البابا، ليس مجرد رغبة بل هو التزام شخصي يومي ينبع من الأعماق ويتغذى على أفعال ملموسة، هو "يُبنى في القلب وانطلاقًا من القلب". "لنُصر على الحوار على جميع المستويات، من أجل تعزيز ثقافة حقيقية للقاء وليس للصراع، وكذلك للحد من السلطة، كما كان يطلب على الدوام سلفي الحبيب البابا فرنسيس"، هذا هو نداء البابا لاوُن، الذي يطلق التحدي "للتوفيق بين الصلاة والأفعال الشجاعة اللازمة والصبر الشاق للخطوات الصغيرة". "إنَّ الحرب لن تنتصر"، خلص البابا إلى القول، "والأطفال لهم الحق في سلام حقيقي وعادل ودائم".